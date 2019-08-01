2019/08/01 | 01:00

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القبض على 4 دواعش في احدى مناطق الموصل !

الخميس

01

أب

2019 :

12:39 am

14

افاد مراسل افاق في الموصل انه تم القبض على (4) دواعش من قبل مفارز

شرطة ابي تمام يذكر بأن احدهم كان يعمل في الأمنية والبقية كانوا

مقاتلين وتم القبض عليهم في منطقتي(الرشيدية والقاهرة) في المدينة

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