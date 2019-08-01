الاسايش يتصدى لهجوم واسع لداعش بگرمیان ووقوع قتيل وجرحى

2019/08/01 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تصدت قوة من الاسايش لهجوم واسع شنه تنظيم داعش على مقر للقوة الكوردية في قرية گه‌رمیان.وابلغ مسؤول امني شفق نيوز، ان عناصر من داعش شنت منتصف الليل هجوما بقذائف الهاون على مقر للاسايش في قرية كوله ‌جوی.واضاف ان عناصر الاسايش تصدت للهجوم ومنعت عناصر داعش من التقدم.وبين ان هجوم الارهابيين تسبب بمقتل عنصر بالاسايش واصابة عدد من الاهالي.

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