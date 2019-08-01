2019/08/01 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ..الاتحاد الآسيوي يختار البحرين، مكانا لإقامة تصفيات غرب آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا وكأس العالم لكرة الصالات، للفترة من 16 ولغاية 23 تشرين الأول المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/01 | 01:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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