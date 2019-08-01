اصابة عنصرين من البيشمركة بهجوم لداعش بين محافظتي ديالى والسليمانية

2019/08/01 | 01:09

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بغداد اليوم - ديالى افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، بان عنصرين من البيشمركة اصيبا بجروح بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية على الحدود مع السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش شن هجوما بأسلحة القنص على نقطة مرابطة لقوات الامن الكردية قرب منطقة كلاجو على الحدود بين ديالى والسليمانية، ما اسفر عن اصابة عنصرين بحروح".

واضاف المصدر، ان "تعزبزات قتالية وصلت لدعم نقطة المرابطة".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مدرية مكافحة إجرام بغداد ، اليوم الاربعاء، القبض على متهم سرق محلاً للهواتف النقالة، في منطقة أبي غريب، غربي العاصمة.

ونشرت مديرية مكافحة الاجرام، مقطعاً مصوراً، ذكرت أنه لـ"عملية القبض على متهم قا

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على اربعة عناصر من تنظيم داعش في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، ان "مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرة قبض قضائ

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الثلاثاء، عن حسم ازمة منطقة "جيزاني الجول" الواقعة شمال المحافظة، فيما اشاد بدور العشائر وتفاعلها الايجابي مع السلم الاهلي.

وقال العبادي لـ(بغداد اليوم)، ان "قرية جيزان

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