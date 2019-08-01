2019/08/01 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الخميس ان مسلحين مجهولين اقدموا على قتل خمسة افراد من اسرة واحدة شمال البصرة.

وقال المصدر والشهود ان مسحلين يستقلون عجلة نوع "ملكة" قتلوا اسرة مؤلفة من خمسة اشخاص كانوا داخل عجلة نوع "تاهو" في منطقة الكرمة شمال البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتلون خمسة افراد من اسرة واحدة شمال البصرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتلون خمسة افراد من اسرة واحدة شمال البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).