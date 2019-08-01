اقتلاع 523 سنا من فم طفل بالهند

2019/08/01 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن أطباء في الهند، أمس الأربعاء، اقتلاعهم لـ526 سنا وضرسا من فم طفل عمره 7 سنوات، يعاني من حالة طبية غير عادية.

ويعاني الطفل

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