بالصورة.. الشهيد الذي تصدى لهجوم أرهابي غربي الدجيل بصلاح الدين

2019/08/01 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

أفاد مراسل "العهد نيوز" في صلاح الدين، اليوم الخميس، عن تعرض منطقة سيد غريب في شمال غرب قضاء الدجيل بصلاح الدين الى

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