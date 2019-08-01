الحداد: سنعمل على تفعيل المواد الدستورية والقوانين لتعويض عوائل الشهداء والمؤنفلين مادياً ومعنوياً

2019/08/01 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد، مراسيم إحياء الذكرى السنوية (36) لجرائم الجينوسايد ضد البارزانيين والتي أقامتها وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في منطقة بارزان بمحافظة اربيل .

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