2019/08/01 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان وزارة الخارجية بشأن مشاركة العراق في محادثات استانة !

الخميس

01

أب

2019 :

01:14 am

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سيشاركُ العراقُ اليومَ الخميس في مُحادَثات أستانة التي تعتبرُ احدى

مساراتِ الحوار المهمة لأطرافِ النزاع السوريّ-السوريّ، والتي يمكنُ

اَن تفضيَّ للتوصُّل إلى نهايةِ العنف الدائرِ في هذا البلد، والخروجِ

بنتائج إيجابيَّة.ونُرحِّب بأيّ جُهُودٍ لحلِّ الأزمة السوريَّة، وندعمُ بقوةٍ إنهاءَها

بالسُبُلِ السلميّة، ونُعربُ عن استعدادِنا للتنسيقِ مع دولِ العالمِ

في سبيلِ إنهاءِ مُعاناةِ الشعبِ السوريِّ الذي دخلَ عامَهُ

التاسع.ولخُصُوصيّة سوريا بصفتِها دولةً عربيّةً شقيقةً، فقد دعونا منذً

اندلاعِ الأزمةِ للجوءِ إلى خياراتِ الحلِّ السلميِّ الذي يُجنِّبها

الدخولَ في أتون صراعاتٍ يكونُ الخاسرُ الوحيدُ فيها هو الشعبَ

السوريّ، وما نزالُ نسعى إلى توفيرِ المُناخ المُناسِب لبلورةِ موقفٍ

مُشترَكٍ، وتوجُّهٍ واضحٍ نحوَ حلِّ هذه الأزمةِ بالسُبُلِ

السياسيَّة، والابتعادِ عن الحلِّ العسكريّ.العراق لم، ولن يدَّخرَ أيَّ جهدٍ بالمُشارَكة في كلِّ ما من شأنه

إنهاءُ الأزماتِ في المنطقة، ولدينا تاريخٌ حافلٌ سواءٌ على مُستوى

المُبادَرة، أم المُشارَكة، وسيشارك العراقُ لأولِ مرَّة في هذه

المُحادَثات بصفةِ مُراقِب مع مُمثلين رفيعي المُستوى من الأممِ

المتحدة، والأردن، ولبنان.مشاركةُ العراقِ في المُحادَثاتِ ما هي استجابةٌ لدعوةٍ وُجِّهت إلينا

من الدولِ الضامنةِ لمسارِ أستانة روسيا وتركيا وإيران، والتي أعلنت

في البيانِ الختاميّ لأستانة 12 اتفاقَها على دعوةِ العراق ولبنانَ

بصفةِ مُراقِبين. المتحدث باسم وزارة الخارجية د.احمد الصحاف182019

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