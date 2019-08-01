English | كوردى

شاهد بالفيديو.. عنبر المشخاب امي ويا خضار بروحها


شاهد بالفيديو.. عنبر المشخاب امي ويا خضار بروحها
2019/08/01 | 02:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: nSXsJ7f4Abg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عنبر المشخاب امي ويا خضار بروحها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عنبر المشخاب امي ويا خضار بروحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا