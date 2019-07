العراق والمأساة المستمرة: ماذا یشغل رئیس الجمهوریة ؟!

2019/08/01 | 02:16

بـهـروز جـعـفــر

انها ظاهرة غریبة تحدث، ففی الوقت الذی یواجه العراق كارثة انسانیة واقتصادیة واثنیة واجتماعیة والذی مهد الحضارة السومریة وتحول حلبة للصراع بین القوی الكبری بین امریكا وایران باعتبارها قوه اقلیمیة ولكن رئیس الجمهوریة فی هذا البلد منشغل بالرد علی التصریحات والتكلات داخل حزبه بدلا من الحكم الرشید الذی كان یدعو الیه، وهو منشغل بالحصول علی الحصص والمناصب الحكومیة ویهدف منها خدمة مشاریعه الربحیة..



فی العلوم السیاسیة یطلق علی هذا بانها سلطة بدون سیاسة حیث ان لیست كل سلطة ذات طابع سیاسی حیث ان السلطة تصبح سیاسیة اذا امتلكت صفتین رئیسیتین اولهما حمایة الشعب من ای تهدید والمخاطر التی تواجههم من قبل المحیطین وثانیا تحقیق مصالح ورغبات المجتمع..

انها تعد ظاهرة غریبة! عندما یعانی سكان مدینة البصرة البالغ عددهم اربعة ملایین شخص تقریبا من قلة المیاة فی الوقت الذی تعد المنفذ الوحید للعراق والمصدر الرئیسی للاقتصاد العراقی ولكن رئیس الجمهوریة منشغل هو وكادر مكتبه بالرد علی قیادات حزبه فی اقلیم صغیر مثل كوردستان فی الوقت الذی یجب علی مكتبه والعاملین فیه بصفة المستشارین ان یردوا علی الذین یهددون امن البلاد

هنالك شاعر صینی (Irene Y.



Tsai) یدعی الف كتاب اسمه “الضفدع فی البئر- The frog in the well” یقول فیه ماذا یعلم الضفدع فی البئر عن ماهو البحر..



فشخص منغمس فی ملذاته واهوائه الشخصیة وتحركاته والتی یطلق علیها بالدبلوماسیة اصبح رئیسا،بلاشك انه یفكر بصورة مختلفة ویعتقد بانه یعرف كل شیء عن البحر فی الحقیقة لایمكنه ان یفرق مابین البیضة والكرة..

من المستغرب كیف لشخصیة سیاسیة لاتؤمن بحزب وانه یتهكم علی تاریخ نضال حزب وانشق عنه وقبل ان یصبح رئیسا للجمهوریة كان یطمح لتمزیق الاتحاد الوطنی لو تمكن ولكنه كیف یتمكن الیوم من یقبع فی راس هرم السلطة من اجل تحقیق مصالحه التجاریة؟!.



من یصبح رئیس العراق بحاجة الی ان یتعلم فلسفة السلطة السیاسیة، لذلك فمن الطبیعی بان یصف السیاسی العراقی حسن العلوی الدكتور برهم صالح بانه اسوء رئیس جمهوریة فی تاریخ العراق .



فشخص لایمكنه حمایة هیبته وشخصیته كیف یتمكن من حمایة هیبة العرقیین وشعبه المظلوم … جان جان روسو یقول بانه هنالك فرق كبیر بین ان تدیر شؤون مجتمع وبین ان تخضع مجتمع.



فلیس من الخضوع ان تعترف بوجود ۱۱ قاعدة عسكریة لدولة مجاورة وان سكان دولتك یتعرضون الی القصف الیومی ؟؟

فی الحقیقة ان التفكیر فی مصلحة المجتمع هو من مهام الرجال الكبار ولیس الذین هم مثل الضفدع الذي یعرف كل امور البحر .



ان هذا لیس هجاء وانما توضیح فعندما تعرضت تایلند لاعصار تسونامي وجهت انتقادات كبیرة للحكومة السویدیة بسبب انها لم تكن سریعة فی اعادةمواطنیها والذین كانوا هناك عند حصول الاعصار وهذا توضیح لقیام اسرائیل باستبدال اسیر اسرائیلی واحد بمئات الفلسطینیین ، ان ذلك لیس انتقامم وانما اهتمام سیاسی

فعندما قامت تركیا باغلاق میاه نهری دجلة والفرات وخلق مشكلة مائیة للعراق وان ٦۰۰ الف دونم من الاراضی الزراعیة فی العراق تعرضت لتهدید التصحر ولكن رئیس الجمهوریة حول نفسه الی مهندس تطبیع العلاقات بین العراق وتركیا علی حساب مصالح اقلیم كوردستان والعراق،، وعلی حساب من ولماذا ؟؟ بدون شك علی حساب الشعب ولتحقیق مصالحه الشخصیة الضعیفة

ان ظاهرة غریبة وتتشابه مه المظاهر البراقة لللبرالیین الجدد فی هذا العصر والذین یمتازون بالاحتیال .عندما یتبنی رئیس الجمهوریة نظام الامن الاقلیمی المشترك، ولكنه لایطبق ذلك بین شعبه وبین حزبه وبین جماعته ایضا .



شخصیة لم تتمكن لیس فقط من خلق اجماع داخل العراق واما بین شعبه الكوردی المظلوم بل وفی داخل حزبه وكتلته السیاسیة فكیف سیتمكن من قراءة وتحلیل الاوضاع داخل العراق ؟؟

ان من مهام رئیس الجمهوریة حل مشكلة كركوك والسؤال عن اوضاعهم السیئه والحصول علی التعویضات من الامم المتحدة لذوی ضحایا الانفال ولیس استخدامهم للدعایة والتقاط الصور ،لیس من مهام رئبیس الجمهوریة استخدام المراهقین فی الحروب الالكترونیة فی وسائل الاتصال الاجتماعی ضد التكتلات الحزبیة الاخری فی حزبه، وبلغت حتی قیام رئیس الجمهوریة بكل امكانیاته وعظمته علی قطع المنح الممنوحة من قبل المنظمات الدولیة لمنظمات المجتمع المدني بسبب انها غیر تابعه له…

وفقا لمفوضیة حقوق الانسان فان ۷٦٦۳ مواطن عراقی فقدوا خلال العامین الماضیین ، فعلی رئیس الجمهوریة ان یسال نفسه هو رئیس این فی الوقت الذی یعانی منه خمسه من الناجین من المقابر الجماعیة للنظام البعثی من الجوع كل واحد منهم یعیش فی مكان فی هذا العالم..من مهام رئیس الجمهوریة حمایة المجتمع ولكن رئیس الجمهآریة یستخدم مكتبه للامور الغیر رسمیة والغیر المهنیة ویستخدمها للرد علی الافراد من داخل حزبه..

فی كل دولة فان رئیس الجمهوریة هو رمز الوحدة والتسامح والرؤیا العمیقة للمستقبل ولكن الرئیس العراقی الكوردی تحول الی رمز التفرقة والتكتلات والانقسامات، من مهام رئیس الجمهوریة،ان یبحث كیفیة مشكلة العجز فی موازنه العراق لعام۲۰۲۰ والتی ستبلغ ۷۰ ترلیون دینا ،وان هذا العجز سیزید من المشاكل والصعوبات من البصرة جنوبا وحتی اقلیم كوردستان شمالا، من مهامه ان یبحث عن ایجاد حلا لمشكلة كركوك وداقوق وتهدیدات الجیش العنصری للعراق والذی یقوم بقتل عائلة كاملة ..

فبكل المقاییس ان ۱٥%من سكان العراق صوتوا لصالح رئاسة والبرلمان العراقی فشخص مثل رئیس الجمهوریة ضحی بحزبین سیاسیین من اجل منصبه ویستخدم منصبه للنقاشات والامور الصغیرة؟!

لذلك اقترح علی الكورد والاتحاد الوطنی ان یقوم بتعلیم احد قیاداته الشابة اللغة العربیة بسبب ان مایحدث فی الوقت الحاضر ینبا بحدوث امور كبیرة

بهروز جعفر: هو صحافي وباحث كوردي، رئيس معهد ميديتريانة للدراسات الاقليمية، طالب دكتورا في العلاقات الاقتصادة الدولية بجامعة قبرص الدولي.

