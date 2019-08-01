2019/08/01 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصدت المغربية بشرى علمي لقب ” مليحة العرب 2019 ” في المسابقة التي اقيمت في كازينو لبنان بحضور حشد من الشخصيات الديبلوماسية و الاعلامية و الفنية والاجتماعية , حيث نالت أعلى نسبة تصويت في المبارأة الجمالية التي تنافست عليها فتيات من تونس و مصر و المغرب و الجزائر و سوريا و العراق , و قد شكرت الملكة اللجنة التي نظمت هذا الحدث و اشارت الى انها تهدي فوزها لبلدها وقالت : أستغل المناسبة كي ابارك لجلالة الملك محمد السادس عيد أعتلاء العرش مع اطيب تمنيات الصحة و الخير و النهوض المستمر في المغرب الحبيب .

تابعت : المسؤولية كبيرة على عاتقي و سوف أعمل مع بعض المنظمات الانسانية و الاجتماعية العربية و الغربية لتطوير مشاريع تناهض العنف ضد المرأة ضمن مسار قانوني و توعي هادف , يعطي الانثى حقوقها بالعيش الكريم بعيداً عن أي تعدي ممكن ان يصادفها في يومياتها .

بشرى كشفت عن مجموعة من المواهب في شخصيتها و اكدت ان التمثيل من الاهداف التي سوف تسعى للوصول اليها وقالت : أملك موهبة الصوت الجميل أيضاً لكن في المقابل اعطي التمثيل الاولوية في مشاريعي المستقبلية خصوصاً في مرحلة التأسيس للكيان المستقل بعيداً عن أي أخطاء من شأنها التأثير على عجلة أحلامي التي لا تعد ولا تحصى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهدت فوزها للمغرب بشرى علمي تحصد لقب ” مليحة العرب 2019 “) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهدت فوزها للمغرب بشرى علمي تحصد لقب ” مليحة العرب 2019 “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).