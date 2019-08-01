لمن نكتب ومن يقرأ؟!

2019/08/01 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء كرم الله

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطبق تسمية صاحبة الجلالة أو السلطة الرابعة على الصحافة بالوطن العربي والعراق منه طبعا!.



لأن هذه

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