ليفربول يتخطى ليون 3-1 وديا

2019/08/01 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حقق ليفربول الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فوزا وديا على ليون الفرنسي 3-1، الأربعاء في جنيف.

وافتتح ليون التسجيل عبر الهولندي ممفيس ديباي

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