2019/08/01 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : شاكر فريد حسن

يقال أنه بعد الوثبة في العراق العام ١٩٤٨ غرق الشعر العراقي في حالة من الاحباط والقنوط واليأس ، وحتى الشاعر الكبير والعظيم محمد مهدي الجواهري ، لفّت أشعاره السوداوية .



وكان من عاتب الشعراء آنذاك ، وقال أحد القادة الشيوعيين العراقيين : ” اعطوهم سببًا حتى يغردوا وسوف ترون كيف يبدعون في التغريد ، الشعب هو البداية ، الشعب هو الأصل ، الشعب هو الفرج ، وصانع الفرج “.

وهذا الكلام ينطبق بالكامل على واقعنا المر المأساوي الذي نعيشه في هذه المرحلة العاصفة الانعطافية والاستثنائية ، التي تسودها اللامبالاة والاحباط وخيبات الأمل والهزيمة .

والسؤال : هل باستطاعة الشاعر أو المبدع أن يرقى بالوعي الشعبي ، ونشر روح التفاؤل والأمل بين الجماهير والناس ، وهل بامكان الثقافة العربية أن ترتقي الى مستوى الفعل الثوري ، والمشاركة في مصائر ومستقبل الأوطان العربية ، وانعاش النضال الوطني – الثقافي للمثقفين والمبدعين العرب ، وصياغة استراتيجية عربية موحدة في مواجهة المشاريع الاستعمارية والامبزيالية في المنطقة .

سؤال يحتاج إلى إجابة ..!!!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ترتقِ الثقافة بالوعي الشعبي الى مستوى الفعل الثوري ؟!) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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