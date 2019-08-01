عن أخلاق حماية المسؤول

2019/08/01 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

في بداية أربعينيات القرن الماضي، كانت الحرب العالمية الثانية على أشدها بين ألمانيا وبريطانيا، حيث يصل عدد القذائف التي تسقط فوق لندن الى

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