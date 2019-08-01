شبكة الإعلام العراقي تعيد افتتاح المجمع التلفزيوني في الموصل

2019/08/01 | 02:52

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الموصل / الصباح / شروق ماهر

في خطوة كبيرة وإنجاز مهم، أعادت شبكة الاعلام العراقي أمس الأربعاء، افتتاح المجمع الاذاعي والتلفزيوني في مدينة الموصل بعد أن طالته أيادي إجرام عصابات "داعش" الارهابية أبان احتلالها للمدينة في العاشر من حزيران 2014.



وافتتح رئيس شبكة الاعلام العراقي فضل فرج الله ورئيس وأعضاء مجلس أمناء الشبكة روميل موشي والشاعر الدكتور علي الشلاه والدكتورة هديل كامل؛ المجمع الإذاعي والتلفزيوني في الموصل الذي يعد من أكبر المجمعات الإعلامية في البلاد، وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة الدكتور مصطفى الهيتي ومحافظ نينوى منصور المرعيد وعضو لجنة الثقافة النيابية بشار الكيكي والسادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى والقادة الأمنيين وشخصيات سياسية وإعلامية وفنية من مختلف أرجاء العراق. عضو مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الشاعر الدكتور علي الشلاه، حيّا في كلمته جميع المشاركين في عمليات تحرير أرض الوطن، مشيراً إلى أن أيام احتلال عصابات "داعش" لنينوى وباقي المناطق كانت بمثابة "نهار أسود يلف الوطن ويحاول أن يحوله إلى دويلات القرون الوسطى"، مشدداً على أن "شبكة الإعلام العراقي ستظل ضمن خريطة الوطن وصوته ولن تقبل التقسيم".



وألقى رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل فرج الله كلمة أشاد فيها بانتصارات العراقيين الكبرى على الإرهاب، وقال: "ونحن في رحاب مدينتنا العريقة صاحبة الحضارة والتاريخ أم الربيعين، نجتمع لنعلن عودة النبض لمجمع شبكة الإعلام العراقي في نينوى، هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي أعيد بناؤه من قبل صندوق إعمار المناطق المتضررة".

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