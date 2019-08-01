2019/08/01 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما تسمح لمهاجرين على سفينة إيطالية بدخول أراضيها أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن المهاجرين الـ116 الذين لا يزالون عالقين على سفينة "غريغوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطاليين، سيتمكنون من النزول لليابسة "في الساعات المقبلة" بعد اتفاق لتوزيعهم على 5 دول أوروبية.وكتب سالفيني زعيم رابطة اليمين المتطرف على فيسبوك: "سأسمح بنزول المهاجرين في الساعات المقبلة".وأضاف "سيوزع المهاجرون على ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإيطاليا".وأعلنت الحكومة الألمانية، استعدادها لاستقبال قسم من المهاجرين شرط التنسيق مع دول أوروبية أخرى.وأنقد خفر السواحل الإيطاليون 140مهاجرا كانوا في زورقين أبحرا من ليبيا ونقلوهم إلى السفينة غريغوريتي.و قضى أكثر من 110 مهاجرين في غرق زورقهم قبالة ليبيا.ونقل 6 من هؤلاء إلى جزيرة لامبيدوسا لمعاناتهم مشاكل صحية، فيما نقلت امرأة حامل إلى صقلية مع ابنيها ورفيقها.وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية، بأنها سمحت لـ15 مهاجرا من القاصرين بالنزول من السفينة غريغوريتي الراسية في ميناء أوغوستا العسكري في صقلية، وسمح لمهاجر يعاني مشاكل صحية بالنزول .

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