2019/08/01 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

كثفت القوات الامنية، امس الاربعاء، جهودها لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى

واربيل .

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت "الصباح"، نسخة منه، أن "قوات اللواء 30 كثفت جهودها لتأمين الطريق الرابط بين محافظتي نينوى واربيل من خلال تفتيش المركبات والاشخاص المارين بين المحافظتين".

واضاف البيان، أن "اجراءات التفتيش تسري على الجميع ودون اي تمييز"، مبينا ان، الطريق ينعم بالأمن بشكل ملحوظ".

وفي ديالى، قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني في تصريح صحفي: ان "الدائرة المستديرة العصابات داعش الارهابية ضمن ما يسمى بولاية ديالى التي تمثل الخط الاول لقادة العصابات اصبحت من الماضي بعد القضاء على اخر قيادي بعملية نوعية جرت قبل يومين في عمق تلال حمرين".

واضاف الحسيني،ان "الدائرة المستديرة لداعش انتهت في ديالى"، لافتا الى ان "هؤلاء كانوا يمثلون عقل داعش في شن الهجمات خاصة بعد احداث حزيران 2014.

الى ذلك، ذكرت فرقة الرد السريع في بيان ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً مفاده قيام القوات الاميركية بإجبار فرقة الرد السريع على اخلاء مواقعها العسكرية بصحراء

الانبار".

وأضافت أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا توجد اي مهام للرد السريع في الانبار وتواجد الفرقة في قضاء طوزخورماتو فقط".

ودعت الفرقة، الجميع الى "توخي الدقة في تداول الاخبار واخذها من المصادر الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يؤمن طريقاً ستراتيجياً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يؤمن طريقاً ستراتيجياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).