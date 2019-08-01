محمد الداهي - تشييد نظرية شعرية موسعة بمنهاجية سيميائية مركبة

2019/08/01 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي يعتبر كتاب مفاهيم موسعة لنظرية شعرية (اللغة-الموسيقى-الحركة) امتدادا للمشروع النقدي الذي مافتئ الباحث الناقد محمد مفتاح يشيده سافا من فوق ساف سعيا إلى بلورة تصورات متقدمة وتنظيرات دقيقة لمقاربة الخطاب الأدبي بصفة عامة والخطاب الشعري على وجه الخصوص ( نشرت هذه الدراسة في مجلة الثقافة المغربية، العدد36، 2012، ص-ص74-85-الصورة المرفقة الباحث الناقد الدكتور محممد مفتاح (رفقة ابنته ود.محمد الداهي وبسام ص......

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