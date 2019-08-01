2019/08/01 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس الوجودية [6]: نظرة تاريخية[27]تستمدّ الوجودية Existentialism تسميتها من دراستها الفلسفية للوجود الإنساني، أي لسمات الوعي الذاتي والتقريري للحياة الإنسانية كما يعيشها ويحياها ويعانيها ويستمتع بها الإنسان ذاته، وليس كما يصفها أو يشرحها أو يفسّرها شخص آخر ويقدّمها من وجهة نظره الخاصّة.إنّ محاولة تقديم سرد فلسفي للسمات الفارقة والخصائص المميزة للوجود الإنساني التي تميّز "الحياة الإنسانية"......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إبراهيم جركس - الوجودية [6]: نظرة تاريخية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إبراهيم جركس - الوجودية [6]: نظرة تاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).