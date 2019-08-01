2019/08/01 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي في البدء كانت الكلمة:يكتب أمين زاوي رواياته باللغتين العربية والفرنسية[1].ويبين، في أكثر من موضع، أن حركة اليد هي التي تجبره على الانخراط في الكتابة إما من اليمين إلى اليسار أو العكس.هل يده هي المسؤولة على اختياراته أم عقله أم مزاجه أم وضعيته؟ يمكن أن تتناسل أسئلة كثيرة من هذا القبيل لمعرفة ما يحفزه على ركوب صهوة هذه اللغة أو تلك.ولا يتسع المجال هنا لإيجاد أجوبة مناسبة لها ( نشرت هذه الدرا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - رجع الصدى في رواية وليمة الكذب للروائي أمين زاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الداهي - رجع الصدى في رواية وليمة الكذب للروائي أمين زاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).