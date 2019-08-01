2019/08/01 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية تبادل للمعتقلين بين النظام السوري والمعارضة جرت عملية تبادل معتقلين بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام السوري في ريف حلب الشرقي، قبيل انطلاق الجولة الثالثة عشرة من محادثات “أستانة”.وقال مصادر محلية إن عملية تبادل للمعتقلين جرت في معبر أبو الزندين غرب مدينة الباب، شرقي حلب، بين جماعة "الجيش الوطني"، وقوات النظام السوري.وشملت عملية التبادل إطلاق سراح 15 معتقلًا من معتقلات النظام السوري، مقابل 14 معتقلًا من سجون المعارضة.

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