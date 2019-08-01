2019/08/01 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: stzaLDSTd5c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | قانون منع زعزعة استقرار العراق .. الى اين) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج المضمر | قانون منع زعزعة استقرار العراق .. الى اين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).