عليه اخرس - الموقع القيادي في التحالف مهدي عامل

2019/08/01 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عليه_اخرس الموقع القيادي في التحالف ان تكون الطبقة العاملة قطب التحالف ومحوره يعني، بكل دقة، ان تحتل فيه الموقع القيادي الذي يؤهلها لاحتلاله موقعها الاقتصادي في علاقات الانتاج الراسمالية القائمة، من حيث هي فيها، ضد البرجوازية، الطبقة المهيمنة النقيض.والموقع القيادي هذا هو، بالضبط ، موقع الهيمنة الطبقية، في التحالف الثوري.انه ، كالموقع الطليعي، موقع سياسي بامتياز، يتحدد في حقل التناقضات الثانوية، اعني ......

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