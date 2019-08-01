2019/08/01 | 05:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفنتوس حصل على موافقة رونالدو قبل ضم لوكاكو أشارت صحيفة ”صن“ البريطانية في تقرير حصري إلى أن يوفنتوس حصل على موافقة كريستيانو رونالدو هداف الفريق على التعاقد مع روميلو لوكاكو، الذي غادر المقر التدريبي لفريقه الحالي مانشستر يونايتد، في إشارة على اقتراب حسم الصفقة التبادلية مع باولو ديبالا وماريو مانزوكيتش.وقالت الصحيفة ذاتها إن المهاجم البلجيكي ظهر وهو يغادر ”كارينغتون“ المقر التدريبي للنادي الإنجليزي إلى لندن، بعد عدم انضمامه لتشكيلة المدير الفني أولي غونار سولشاير التي واجهت كريستيانسوند النرويجي يوم الثلاثاء.واستشار مديرو يوفنتوس قائد البرتغال البالغ عمره 34 عامًا بشأن صفقة المهاجم البلجيكي، وقد منح رونالدو الضوء الأخضر لليوفي بإتمام الصفقة.ومن المعروف أن فرص ديبالا في اللعب أساسيًا في صفوف يوفنتوس تراجعت بعد انضمام رونالدو للفريق الموسم الماضي.وأفادت تقارير بأن يوفنتوس عرض ديبالا ومانزوكيتش بالإضافة إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لوكاكو إلى تورينو.لكن لا تزال مطالب ديبالا تقف حجر عثرة أمام إتمام الصفقة؛ لأنه يريد مساواته بأعلى أجر في يونايتد خاصة وأن النادي الإنجليزي لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أنه لا يمانع في البقاء مع اليوفي في ظل عدم تحقيق مطالبه.وسيمنح المهاجم الكرواتي مانزوكيتش ليونايتد الدور الذي كان يقوم به لوكاكو كمهاجم صريح، خاصة وأن الدولي البلجيكي يرغب في الرحيل عن ”أولد ترافورد“.ولا تزال الصفقة متعثرة بسبب مطالب ديبالا بالحصول على أجر مرتفع، وذلك يتعارض مع تخفيض أجور اللاعبين بنسبة تصل إلى 25% بعد الفشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ومن المعروف أن العرض الذي قدمه يونايتد لديبالا يبلغ 250 ألف إسترليني في الأسبوع، وهذا ما يرفضه ديبالا الذي لا يعارض البقاء في يوفنتوس طالما لم تتحقق رغباته.

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