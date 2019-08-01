واشنطن تمدّد استثناء العراق من العقوبات على إيران

2019/08/01 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – كشف مسؤول عراقي رفيع أن الحكومة العراقية تلقت تطمينا أميركيا بشأن تمديد الاستثناء الممنوح لها لاستيراد بعض الكهرباء والغاز من

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