2019/08/01 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4u4mppk8roY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ام علي سائقة تكسي لو صادفتك بالشارع راح تأجرها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ام علي سائقة تكسي لو صادفتك بالشارع راح تأجرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).