2019/08/01 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة نجم أفلام الويسترن الإيطالية جورج هلتونتوفي الممثل جورج هلتون الذي سطع نجمه في أفلام الويسترن الإيطالية الأحد عن 85 عاماً وقد ووري الثرى في روما، وفق وسائل الإعلام الإيطالية.وكانت شريكته قد أعلنت نبأ وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجورج هلتون بريطاني ولد في أوروغواي سنة 1934 تحت اسم خورخيه هيل أكوستا إي لارا وانتقل إلى الأرجنتين في سن الحادية والعشرين لإطلاق مسيرته في السينما مختاراً اسم خورخيه هلتون قبل أن يحطّ رحاله في إيطاليا سنة 1963.وسرعان ما سطع نجم الممثل الذي شارك في أكثر من 70 فيلماً، غالبيتها من نوع الويسترن، فضلاً عن أفلام رعب وتشويق.وذاع صيته مع فيلم "زمن المجزرة" (1966) للوتشو فولتشي الذي فتح له أبواب أفلام الويسترن الإيطالية المعروفة بـ "ويسترن سباغيتي".وأدّى في العام التالي أدواراً متعددة، أبرزها في "عندما تهاجم العِقبان" لناندو تشيتشيرو.واشتهر خصوصاً بدور رجل العصابات في أفلام جوليانو كارنيميو.وارتبط اسمه بهذا النوع السينمائي إلى جانب ممثلين مثل تيرينس هيل وفرنكو نيرو وجوليانو جيما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة نجم أفلام الويسترن الإيطالية جورج هلتون) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة نجم أفلام الويسترن الإيطالية جورج هلتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).