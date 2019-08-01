2019/08/01 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت أبواب النقاش والجدل على مصراعيها بتونس بعد إغلاق هيئة الانتخابات أبواب الترشح للانتخابات التشريعية بانقضاء الآجال المحددة لقبول القوائم في انتظار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. هل يكرر المستقلون المفاجأة بالانتخابات التشريعية؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. هل يكرر المستقلون المفاجأة بالانتخابات التشريعية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).