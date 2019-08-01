المالكي: ما حصل في ملعب كربلاء انتهاك لقدسية المدينة

2019/08/01 | 06:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الخميس، ما حصل امس في ملعب كربلاء، مطالبا الحكومة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين....

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