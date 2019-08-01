"خطر أمني" يلغي حفلة كاردي بي في أميركا

2019/08/01 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "خطر أمني" يلغي حفلة كاردي بي في أميركاألغت مغنية الراب الأميركية كاردي بي حفلة في إنديانابوليس (شرق الولايات المتحدة) بسبب مخاطر أمنية محدقة بها، وفق ما أعلنت الفنانة عبر حسابها على "تويتر".وأكدت شرطة إنديانابوليس عبر شبكة التواصل عينها أن العرض قد ألغي بسبب "خطر غير محدّد"، موضحة "ما من خطر وشيك على أمن الجمهور...وقد فتح تحقيق في هذا الصدد".وكتبت المغنية: "يؤسفني ما حصل مشيرة عبر "إنستغرام" إلى أنها لم تتعرض يوماً "لوضع من هذا القبيل".ونشرت بياناً للشركة المنظمة للحدث يفيد بتأجيل الحفلة.وندد بعضهم بإلغاء الحفلة قبل "بضع دقائق" لا غير من انطلاقها، في حين أعرب آخرون عن ارتياحهم لأخذ الاعتبارات الأمنية في الحسبان.كاردي بي فنانة مولودة في برونكس واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانسار سرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل أعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة.وهي تزوجت مغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة "ميغوس"، في مراسم خاصة بعيدة من الأضواء.وأنجبت منه طفلة ثم أعلنت انفصالها عنه.وهي من كبار مؤيدي بيرني ساندرز في السباق إلى البيت الأبيض.

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