المنتخب السوري يستعد لبطولة غرب آسيا

2019/08/01 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل المنتخب السوري الأول لكرة القدم، استعداده للمباراة الافتتاحية أمام نظيره اللبناني ضمن المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا....

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