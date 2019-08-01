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شاهد بالفيديو.. ليث حسين يكشف اخطاء المدرب كاتانيتش في المباراة وينتقد بشدة تصريحاته في المؤتمر الصحفي


شاهد بالفيديو.. ليث حسين يكشف اخطاء المدرب كاتانيتش في المباراة وينتقد بشدة تصريحاته في المؤتمر الصحفي
2019/08/01 | 07:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: C_twbBiiFbM

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