بلماضي ضمن المنافسين على لقب أفضل مدرب بالعالم

2019/08/01 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلماضي ضمن المنافسين على لقب أفضل مدرب بالعالمباريس- اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجزائري جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلاده ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019، والتي ضمت أيضا الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنكليزي والإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، كما دخلت المدربة جيل إيليس المدير الفني للمنتخب الأميركي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.ولعب بلماضي دورا بارزا في فوز فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990.كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فيما فاز غوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنكلترا في الموسم الماضي.وضمت قائمة المرشحين لجائزة “فيفا” لأفضل مدرب في 2019 أيضا المدرب ماوريشيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، حيث قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.كما ضمت القائمة البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي الفائز بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل، والأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل ومارسيلوغاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

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