صبحي مبارك مال الله - الجلسة رقم (34) لمجلس النواب العراقي بتأريخ 22-07-2019 وسانت ليغو

2019/08/01 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله هذه الجلسة لمجلس النواب العراقي ، إكتسبت أهمية خاصة لإنها أحدثت إنعطافة حادة في العملية الانتخابية القادمة والخاصة بإنتخابات مجالس المحافظات حيث تمّ فيها التصويت على مشروع قانون التعديل الأول على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 كرّس التعديل على محاولة إستبعاد الأحزاب والكيانات السياسية الصغيرة والمستقلين من التمثيل في مجالس المحافظات من قبل الكتل الكبيرة المتنفذة، بعد أن حورت في ......

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