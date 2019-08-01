2019/08/01 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LS9krOrgweQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البدلة الرسمية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البدلة الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).