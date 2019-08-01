التواضع سيد الأخلاق

2019/08/01 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه

‏ ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه

‏املك من الدنيا ما شئت

‏لكنك ستخرج منها كما جئت

‏فازرع داخل الجميع شيئا

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