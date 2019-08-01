"العهد نيوز" تصبحكم بالخير والرضا والبركات

2019/08/01 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبحكم الله بالحسنات

وفرش دربكم بالخيرات

وأنزل رزقكم كغيث السماوات

ولبى لكم كل الدعوات..

اللهم أعطنا في هذااليوم من الخير واللطف فوق مانرجو

واصرف عنا السوء فوق مانحذر

اللهم

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