حكومة كربلاء تخلي مسؤوليتها عن حفل افتتاح بطولة غرب اسيا

2019/08/01 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محافظة كربلاء المقدسة بيانا اخلت فيها مسؤوليتها عن حفل افتتاح بطولة غرب اسيا التي اقيمت بمحافظة كربلاء الثلاثاء الماضي واصدر المحافظ نصيف جاسم الخطابي بيانا حول فقرات حفل افتتاح بطولة غرب اسيا اتهم فيه وزارة الشباب واتحاد كرة القدم باقامة برنامج الافتتاح دون علم الحكومة المحلية موضحا ان الحكومة المحلية قامت بتوفير البنى التحتية وتشجير الساحات وتهيئتها حرصا منها على انجاح البطولة.

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