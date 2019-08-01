ارتفاع حصيلة الهجوم على

2019/08/01 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي واخر محلي يوم الخميس ان حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على منطقة "گـرمیان" قد ارتفعت الى ثلاثة قتلى اثنان منهم من قوات الامن الاسايش والاخر مدني.

وقال المصدران لشفق نيوز، ان الهجوم خلف عددا من المصابين بين صفوف الاسايش والاهالي.

واضاف المصدران ان عنصر الاسايش الذي قتل بالهجوم كان تنظيم القاعدة قد قتل اباه سابقا، وقتل داعش شقيقه بعد اجتياحه مناطق تقدر بثلثي العراق في اوساط عام 2014.

و تصدت قوة من الاسايش لهجوم واسع شنه تنظيم داعش على مقر للقوة الكوردية في قرية "كوله جوى" في گرمیان.

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