الرافدين يحذر من جهات تدعي منح سلفه للموظفين

2019/08/01 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مصرف الرافدين ان التقديم على سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف يكون عن طريق فروع المصرف حصراً.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "هناك بعض الجهات تدعي منحها السلف للموظفين" مشيرا الى ان "الجهة الوحيدة المخولة في منح تلك السلف هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وفق الضوابط والشروط القانونية"انتهى

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