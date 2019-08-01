2019/08/01 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتقال مركز الحكم في بريطانيا إلى الجناح القومي المتشدد، المعادي لأوروبا، في حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون، تلوح في الأفق سيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يسيطر ترامب على سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يسيطر ترامب على سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).