التيتي الحبيب - الشعوب ودرس الثورة

2019/08/01 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب في القرون السابقة حيث كان التواصل بين الشعوب شبه منعدم وقد يقتصر على الرحلات برًا أو بحرًا كانت الشعوب تخوض نضالاتها وتراكم تجاربها الخاصة في شبه عزلة بعضها عن البعض.وبعد أن تطورت المواصلات وظهر البريد ومعه النقل الجوي والهاتف، أصبحت العلاقات بين الشعوب أكثر تواصلا وكثافة عن السابق، فأصبحت الأخبار عن تحركات شعب ما تنتقل إلى علم شعب آخر، وأصبحت الشعوب تطلع على أخبار بعضها البعض وتعلم عن طريق ا......

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