2019/08/01 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_حربي كتاب الأسفار الآسيويةAsia Travel Bookطارق حربيلاوس تايلند كمبوديا فيتنام ميانمارالبان في اللغة التايلندية تعني البيت والدام تعني الأسْوَدْ، ويقع متحف البيت الأسْوَدْ الى الشمال من مدينة شيانغ راي الواقعة في شمال تايلند ويبعد عنها حوالي 10 كيلومترات، وهو عكس المعبد الأبيض الذي يمنح الأمل ويعطى انطباعاً بأن الحياة هبة لكن يجب التطهر من أدرانها وصولاً إلى مرحلة الأستنارة الكاملة، تُسم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طارق حربي - متحف بان دام (Baan Dam) أو البيت الأسود.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طارق حربي - متحف بان دام (Baan Dam) أو البيت الأسود.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).