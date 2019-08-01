2019/08/01 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن وجهاء وشيوخ المكون العربي في سهل نينوى،مساء امس الأربعاء، الدور الذي تقوم به قوات الحشد الشعبي في السهل على الصعيد الأمني والخدمي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن عددا من وجهاء وشيوخ المكون العربي في سهل نينوى زاروا، مساء اليوم، مقر اللواء ٣٠ في الحشد الشعبي لتقديم الدعم المعنوي والاشادة بدور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وجهاء وشيوخ المكون العربي في سهل نينوى يشيدون بدور الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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