نائب يتحدث عن اعتقالات عشوائية وتعذيب باحد مراكز شرطة البصرة ويصفها بالممارسات الصدامية

2019/08/01 | 08:53

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بغداد اليوم - البصرة

وجه النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ، الخميس 1 اب 2019 ، اتهاماً لفوج طوارئ المحافظة بتنفيذ اعتقالات عشوائية وتعذيب محتجزين ابرياء فيما وصفها بالممارسات الصدامية.

وقال الخزعلي في بيان " اليوم شاهدت آثار التعذيب والاعتقالات العشوائية في سجن مركز شرطة الدير وادعوا مكتب حقوق الإنسان وكل شريف يزور السجن ليطلع على 9 موقوفين أبرياء تم اعتقالهم وهم غير مطلوبين للقضاء و2 منهم منتسبي الداخلية وواحد حدث والبقية موظفين وكسبة مضى عليهم 12 يوما في التوقيف ".

ودعا الخزعلي "وزير الداخلية الى التحقيق في اتهامات مدير شؤن الأفواج بحقه وكشف الحقائق لأهل البصرة وإيقاف الاستهتار بحق الأبرياء ومحاسبة المقصرين" حسب تعبيره.

واضاف " من خلال متابعتي 90%من الذين اعتقلتهم أفواج الطوارئ في البصرة أبرياء ويفرج عنهم قضائيا لان اعتقالاتهم شبيهة باعتقالات النظام البائد حملات الرفاق الصداميين".وشدد على وجوب احترام القانون وتطبيقه بعدالة وتنفيذ الأوامر القضائية وعدم استهداف الأبرياء من اهالي البصرة.

بغداد اليوم - بغداد

طالب الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، الخميس 1 اب 2019، الحكومة بفتح تحقيق عاجل بما حصل في ملعب كربلاء خلال افتتاح بطولة غرب اسيا.

وقال المالكي في بيان، "نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء الثلاثاء الماضي، في ملعب محاف

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، الأربعاء (31 تموز 2019)، عن وثيقة قال انها "تفضح" قيام سلطات إقليم كردستان بالتلاعب في العدادات الخاصة بتصدير النفط من مناطق الإقليم عبر انابيب خط جيهان التركي.

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف، عن وجود "تزوير خطير" بالموازنة العامة التي اقرت داخل مجلس النواب، مشيرة الى ان هناك "ورقة كارثية" أضيفت الى بنود الموازنة تتعلق بكردستان دون ان تمر على أعض

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