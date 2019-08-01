أول تعليق عراقي رسمي على حقيقة “القصف الإسرائيلي”

2019/08/01 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أنه لا يستبعد قيام الكيان الإسرائيلي بعمليات قصف في العراق، فيما لم يؤكد أو ينفي المزاعم الإسرائيلية بشأن قصف مواقع عسكرية مؤخرا.وقال الفياض في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “ليس مستبعدا ان تقوم إسرائيل بأي عمل عدائي ضد العراق”، مشيرا إلى أنه “سمع […]

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