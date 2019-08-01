2019/08/01 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني ظريف ردا على فرض واشنطن عقوبات عليه: شكرا على اعتباركم إياي تهديدا كبيرا على أجندتكم وأفادت الوزارة بإدراج ظريف في “قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني النعيم نيوز.

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