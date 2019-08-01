مشجعون يطالبون بتعويضات عن عدم مشاركة رونالدو أمام نجوم كوريا

2019/08/01 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يطالب مشجعون لكرة القدم في كوريا الجنوبية بتعويض عن عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ودية خاضها فريقه الإيطالي يوفنتوس أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي.ونصّ تعاقدٌ أُبرم وقت الإعلان عن المبارة على أن يشارك النجم باللعب مدة 45 دقيقة، لكن ما حدث بحسب المنظمين هو أن رونالدو ظل

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